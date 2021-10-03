«Ахмат» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 3 октября, состоится матч «Ахмат» — «Спартак». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск).
Московский «Спартак» набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 9 встречах.
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- 3 октября 2021
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