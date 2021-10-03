«Локомотив» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 3 октября, состоится матч «Локомотив» — «Ростов». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
Московский «Локомотив» набрал 17 очков в 9 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) идёт на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 9 встречах.
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