Месси, Неймар и Мбаппе – в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Ренном»

Сегодня, 3 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 «Ренн» примет на своём поле «Пари Сен-Жермен». Игра состоится на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

С первых минут на поле выйдут главные звёзды «ПСЖ» — Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Гейе, Верратти, Неймар, Месси, Ди Мария, Мбаппе.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рудди Букке. В роли ассистентов выступят Гийом Дебар и Фредерик Акетт. Резервный рефери — Оливье Тюаль.

Ранее СМИ сообщали, что отношения нападающих «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и Неймара резко ухудшились с приходом в команду Лионеля Месси.