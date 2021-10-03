«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

Сегодня, 3 октября, состоится матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Встреча 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.

«Ливерпуль» набрал 14 очков в 6 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» (13) располагается на 6-м месте. Лидером соревнований является «Челси», набравший 16 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».