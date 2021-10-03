«Уотфорд» уволил главного тренера, который вывел команду в АПЛ

Франсиско Хавьер Муньос Лломпарт, также известный как Хиско, уволен с поста главного тренера «Уотфорда», информирует клубная пресс-служба.

Испанский специалист отправлен в отставку с должности наставника «шершней» из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне. Сейчас «Уотфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 7 очков в 7 матчах.

«Уотфорд» всегда будет благодарен Хиско за ту роль, которую он сыграл в прогрессе минувшего сезона. Клуб желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «шершней».

Напомним, Хиско возглавил «Уотфорд» в декабре 2020 года. Под его руководством команда заняла второе место в прошлом розыгрыше Чемпионшипа, что позволило вернуться в АПЛ.