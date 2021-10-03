«Эспаньол» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 3 октября, «Эспаньол» встретится с мадридским «Реалом». Матч 8-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — «Реал».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавит Гуильермо Куадра Фернандес. Помогать ему будут ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Даниэль Пасториса Иглесиас

Мадридский «Реал» набрал 17 очков в семи турах испанской Примеры и занимает 1-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» с 6 очками располагается на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».

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