Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прибыл в расположение сборной России, которая в ближайшее время начнёт подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Словакии и Словении.
Напомним, Глушаков получил повреждение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0) и был заменён во втором тайме встречи.
Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
- 3 октября 2021
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