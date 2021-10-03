Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прибыл в расположение сборной России, которая в ближайшее время начнёт подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Словакии и Словении.

Напомним, Глушаков получил повреждение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:0) и был заменён во втором тайме встречи.

Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.