Алексей Ионов пропустит матчи сборной России в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Футболист получил травму в расположении краснодарского клуба и не принял участия в матче 10-го тура РПЛ с московским ЦСКА (0:0).

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая опережает российскую команду по дополнительным показателям.