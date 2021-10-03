Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо»

Сегодня, 3 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» встретится с «Бордо». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. С первых минут на поле выйдет российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Якобс, Дисаси, Марипан, Агилар, Тчуамени, Матазо, Головин, Желсон Мартинш, Бен-Йеддер, Фолланд.

Напомним, «Монако» в восьми матчах набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» (7) — на 16-м месте в таблице чемпионата Франции.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. С тех пор он провёл в составе монегасков 103 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 19 результативных передач.