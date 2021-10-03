«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Астон Виллы» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».
«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Дайер, Ромеро, Эмерсон, Н'Домбеле, Скипп, Хёйбьерг, Мин, Кейн, Моура.
«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Хос, Мингз, Кэш, Макгинн, Луис, Рэмси, Таргетт, Ингс, Уоткинс.
«Астон Вилла» набрала 10 очков в 6 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (9) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является «Челси», набравший 16 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
- 3 октября 2021
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