«Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»: составы команд на матч 7-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Астон Виллы» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».



«Тоттенхэм»: Льорис, Регилон, Дайер, Ромеро, Эмерсон, Н'Домбеле, Скипп, Хёйбьерг, Мин, Кейн, Моура.



«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Хос, Мингз, Кэш, Макгинн, Луис, Рэмси, Таргетт, Ингс, Уоткинс.

«Астон Вилла» набрала 10 очков в 6 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (9) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является «Челси», набравший 16 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».