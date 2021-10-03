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«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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Сегодня, 3 октября, состоится матч «Зенит» — «Сочи». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Зенит»: Крицюк, Сантос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Азмун, Дзюба.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьёв, Касьерра.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (15) идёт на 6-м месте. Действующим чемпионом России является «Зенит».

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