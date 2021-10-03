«ПСЖ» проиграл «Ренну». Месси провёл на поле весь матч

Сегодня, 3 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 «Ренн» принимал на своём поле «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рудди Букке.

«Ренн» меньше владел мячом, но это не помешало команде Бруно Женезио переиграть более именитого оппонента. Счёт в матче чёрно-красные открыли на 45-й минуте. Так называемый гол в раздевалку забил нападающий «Ренна» Гаэтан Лаборде. Удвоили счёт хозяева в самом начале второго тайма – на 46-й минуте. Быстрым голом после перерыва отметился полузащитник Флавьен Тэт. Позже команды обменялись забитыми мячами, которые не были засчитаны после консультации арбитра с VAR. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу «Ренна».

Примечательно, что в составе «ПСЖ» весь матч на поле провели Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а Неймар, вышедший на поле в стартовом составе, был заменён во втором тайме.

«ПСЖ» в 9 матчах набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» (12) — на 7-м месте.