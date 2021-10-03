Гол Бикфалви принёс «Уралу» победу в выездном матче РПЛ с «Уфой»
Поделиться
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Урал». Встреча прошла на стадионе «Центральный стадион города Уфы» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 34-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Результативную передачу отдал хавбек екатеринбургского клуба Андрей Егорычев.
«Урал» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
В следующем туре чемпионата России «Урал» проведёт встречу с московским ЦСКА, а «Уфа» на выезде сыграет с «Краснодаром». Обе встречи состоятся 17 октября.
Комментарии
- 3 октября 2021
-
16:15
-
16:00
-
15:54
-
15:52
-
15:36
-
15:30
-
15:26
-
15:19
-
15:15
-
15:11
-
14:53
-
14:51
-
14:40
-
14:33
-
14:15
-
13:58
-
13:55
-
13:34
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:34
-
12:23
-
12:12
-
12:07
-
12:06
-
11:49
-
11:43
-
11:25
-
11:04
Партнерский контент