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Гол Бикфалви принёс «Уралу» победу в выездном матче РПЛ с «Уфой»

Гол Бикфалви принёс «Уралу» победу в выездном матче РПЛ с «Уфой»
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Урал». Встреча прошла на стадионе «Центральный стадион города Уфы» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 34-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви. Результативную передачу отдал хавбек екатеринбургского клуба Андрей Егорычев.

«Урал» набрал 9 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).

В следующем туре чемпионата России «Урал» проведёт встречу с московским ЦСКА, а «Уфа» на выезде сыграет с «Краснодаром». Обе встречи состоятся 17 октября.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
03 октября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Бикфалви – 34'
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