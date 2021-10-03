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Раньери может стать главным тренером «Уотфорда»

Раньери может стать главным тренером «Уотфорда»
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«Уотфорд» рассматривает кандидатуру Клаудио Раньери на пост главного тренера команды после увольнения Франсиско Хавьера Муньоса Лломпарта, также известного как Хиско, сообщает в «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По сообщениям источника, между клубом и специалистом ведутся переговоры. «Уотфорд» в скором времени определится с кандидатурой нового наставника команды.

В данный момент Раньери находится без клуба. Последним местом работы итальянского наставника была «Сампдория», из которой он ушёл в конце сезона-2020/2021. Ранее Раньери уже работал в Англии, он являлся главным тренером «Челси» и «Лестера», который привёл к победе в чемпионате в сезоне-2015/2016.

Напомним, сегодня, 3 октября, Хиско был отправлен в отставку с должности наставника «шершней» из-за неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне.

После семи туров в английской Премьер-лиге «Уотфорд» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице с 7 очками в активе.

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