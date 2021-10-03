«Эспаньол» — «Реал»: составы команд на матч 8-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и «Реала» на матч 8-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — «Реал».



«Эспаньол»: Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Хиль, Баре, Дардер, Мелендо, Видаль, Эмбарба, де Томас.



Запасные: Ж. Гарсия, Лопес, Вила, А. Гарсия, Санчес, Рибаудо, Морланес, Вадильо, Димата, Морон, Лэй.



«Реал»: Куртуа, Начо, Алаба, Милитао, Васкес, Кроос, Камавинга, Модрич, Вальверде, Жуниор, Бензема.



Запасные: Лунин, Лопес, Гутьеррес, Вальехо, Каземиро, Азар, Йович, Родриго.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавит Гуильермо Куадра Фернандес. Помогать ему будут ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Даниэль Пасториса Иглесиас.