Клаудиньо пропускает матч «Зенит» — «Сочи» из-за травмы

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо пропускает матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» из-за повреждения. Эту информацию подтвердил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Специалист также выразил надежду, что Клаудиньо восстановится за время паузы на матчи сборных в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Надеемся, после паузы он вернётся в строй», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 3 октября, «Зенит» встречается с «Сочи». Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Обслуживает игру бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».
- 3 октября 2021
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