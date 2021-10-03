Почеттино прокомментировал первое поражение «ПСЖ» в сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение команды в матче с «Ренном» (0:2).

«За весь матч мы неплохо провели 25-30 минут. Мы имели несколько хороших шансов, чтобы открыть счёт, однако этому не суждено было сбыться. Затем «Ренн» забил в самом конце первого тайма, а через минуту после начала второй половины удвоил преимущество. С этим тяжело было справиться психологически. Мы стали раскрываться и хозяином ситуации на поле стал соперник.

Первый ответственный человек за это поражение — это я. Да, мы демонстрировали хороший футбол на протяжении получаса, но нам надо научиться делать это все 90 минут. У нас не было проблем с восстановлением. После игры с Сити прошло 5 дней.

Зол ли я? Да, немного. Никто не любит проигрывать. «Ренн» отлично себя проявил, но мы расстроены тем, что не использовали свои шансы», — приводит слова Почеттино L`Equipe.