Карасёв будет работать вместо Казарцева на VAR в матче «Спартака» и «Ахмата»

Сергей Карасёв заменит Василия Казарцева в судейской бригаде на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак», сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.



Решение о внесении изменений в состав бригады принято Департаментом судейства Российского футбольного союза. Таким образом, обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Сергей Куликов (Саранск). В качестве судьи VAR выступил Сергей Карасёв.



Напомним, сегодня, 3 октября, состоится матч «Ахмат» — «Спартак». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».