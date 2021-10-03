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Головин на 48-й минуте удвоил преимущество «Монако» в матче с «Бордо»

Головин на 48-й минуте удвоил преимущество «Монако» в матче с «Бордо»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин удвоил преимущество «Монако» на 48-й минуте матча 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (2:0, идёт 53-я минута). В первом тайме футболист отметился голевой передачей на полузащитника Орельена Тчуамени.

Напомним, сегодня, 3 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» встречается с «Бордо». Игра проходит на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. С первых минут на поле вышел российский полузащитник монегасков Александр Головин.

Напомним, «Монако» в восьми матчах набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» (7) — на 16-м месте в таблице чемпионата Франции.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. С тех пор он провёл в составе монегасков 104 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.

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