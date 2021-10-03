Защитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России

21-летний защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
«В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», — приводит слова главного тренера сборной Валерия Карпина пресс-служба РФС.
Напомним, сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
- 3 октября 2021
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