21-летний защитник екатеринбургского «Урала» Арсен Адамов отреагировал на вызов в сборную России для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией.



«Хотел бы всех поблагодарить. Я очень рад вызову в сборную. Для меня это шаг вперёд, я к этому шёл. Рад оказаться в сборной. Если меня вызвали, значит я на правильном пути. После игры я подошёл к болельщикам, а Шалимов меня подозвал и говорит: «Знаешь, что тебя в сборную вызвали?» Я удивился: «В какую сборную?» Очень рад. Сейчас с командой улечу, а утром вылетаю в Москву», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом чемпионата Андреем Панковым.

Напомним, сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H отборочного турнира ЧМ-2022, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.