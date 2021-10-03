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«Зенит» — «Сочи»: Дзюба забил гол через несколько минут после удаления Азмуна

«Зенит» — «Сочи»: Дзюба забил гол через несколько минут после удаления Азмуна
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0, перерыв) через несколько минут после удаления форварда клуба из Санкт-Петербурга Сердара Азмуна.

Напомним, сегодня, 3 октября, проходит матч «Зенит» — «Сочи». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 9 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (15) идёт на 6-м месте. Действующим чемпионом России является «Зенит».

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