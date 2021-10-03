«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» и прервал серию из трёх поражений в чемпионате Англии

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 27-й минуте встречи гол забил полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, ему ассистировал Сон Хын Мин.
Хёйбьерг открывает счёт матча:
На 67-й минуте матча ответный мяч в ворота «Тоттенхэма» забил нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс, голевую передачу отдал Мэтт Таргетт.
Уоткинс забивает ответный мяч в ворота «Тоттенхэма»:
Через четыре минуты Таргетт забил автогол.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Грэм Скотт.
В восьмом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Астон Вилла» примет дома «Вулверхэмптон».
- 3 октября 2021
-
19:17
-
19:15
-
19:10
-
19:09
-
18:57
-
18:48
-
18:42
-
18:41
-
18:32
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:25
-
18:16
-
18:05
-
18:05
-
18:04
-
18:01
-
17:59
-
17:55
-
17:53
-
17:46
-
17:39
-
17:39
-
17:35
-
17:33
-
17:31
-
17:28
-
17:25
-
17:20
-
17:16
-
17:15
-
17:09
-
17:00
-
16:54