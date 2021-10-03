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«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» и прервал серию из трёх поражений в чемпионате Англии

«Тоттенхэм» обыграл «Астон Виллу» и прервал серию из трёх поражений в чемпионате Англии
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Сегодня, 3 октября, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 7-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 27-й минуте встречи гол забил полузащитник «шпор» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, ему ассистировал Сон Хын Мин.

Хёйбьерг открывает счёт матча:

На 67-й минуте матча ответный мяч в ворота «Тоттенхэма» забил нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс, голевую передачу отдал Мэтт Таргетт.

Уоткинс забивает ответный мяч в ворота «Тоттенхэма»:

Через четыре минуты Таргетт забил автогол.

Автогол Таргетта:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ему помогали ассистенты Дэниел Кук и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Грэм Скотт.

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед», а «Астон Вилла» примет дома «Вулверхэмптон».

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