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«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Локомотив» — «Ростов»: Худяков выйдет в основном составе, Смолов — на замене

«Локомотив» — «Ростов»: Худяков выйдет в основном составе, Смолов — на замене
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Сегодня, 3 октября, состоится матч «Локомотив» — «Ростов». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов». Команды определились со стартовыми составами:

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Анджорин, Камано.

Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Жемалетдинов, Рыбчинский, Бабкин, Петров, Смолов, Лисакович.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Глебов, Сухомлинов, Альмквист, Гигович, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мелехин, Мамаев, Байрамян, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Исик, Соу.

Московский «Локомотив» набрал 17 очков в 9 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) идёт на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 9 встречах.

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