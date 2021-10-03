РФС объяснил замену Казарцева в матче «Ахмат» — «Спартак»

Российский футбольный союз дал комментарий по поводу замены Василия Казарцева в судейской бригаде на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак». Вместо него в качестве судьи VAR выступит Сергей Карасёв.
«Замена была инициирована Департаментом судейства по итогам встречи ЦСКА и «Краснодара». Решения арбитра в этом матче, вызвавшие общественный резонанс, будут изучены на ближайшем заседании ЭСК. До его проведения было решено не включать Казарцева в состав бригад, обслуживающих матчи», — сообщила служба коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата».
Напомним, сегодня, 3 октября, состоится матч «Ахмат» — «Спартак». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».
- 3 октября 2021
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