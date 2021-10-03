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«Зенит» проиграл «Сочи» в домашнем матче Российской Премьер-Лиги

«Зенит» проиграл «Сочи» в домашнем матче Российской Премьер-Лиги
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«Зенит» принимал «Сочи» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился волевой победой «Сочи» со счётом 2:1.

На 42-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку. Форвард грубо сфолил против игрока соперника и был удалён с поля. Арбитр Павел Шадыханов принял такое решение после просмотра системы VAR. На 45-й минуте нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт. Но затем колумбийский форвард «Сочи» Матео Касьерра сравнял счёт, а через четыре минуты защитник Сергей Терехов вывел гостей вперёд.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (18) идёт на третьем месте. Действующим чемпионом России является «Зенит».

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
03 октября 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Дзюба – 45'   1:1 Касьерра – 67'   1:2 Терехов – 71'
Удаления: Азмун – 42' / нет
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