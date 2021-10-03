«Монако» обыграл «Бордо» на своём поле благодаря результативным действиям Головина

Сегодня, 3 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» встречался с «Бордо». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Российский полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей и забитым мячом.

На 35-й минуте россиянин ассистировал Орельену Тчуамени, а на 48-й сам отправил мяч в ворота гостей. На 57-й минуте полузащитник был заменён из-за повреждения. Характер травмы пока неизвестен. Окончательный счёт встречи установил Виссам Бен-Йеддер, реализовав 11-метровый удар.

После девяти матчей французской Лиги 1 «Монако» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков. «Бордо» с семью очками идёт 16-м.