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«Монако» обыграл «Бордо» на своём поле благодаря результативным действиям Головина

«Монако» обыграл «Бордо» на своём поле благодаря результативным действиям Головина
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Сегодня, 3 октября, в матче 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» встречался с «Бордо». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Российский полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей и забитым мячом.

На 35-й минуте россиянин ассистировал Орельену Тчуамени, а на 48-й сам отправил мяч в ворота гостей. На 57-й минуте полузащитник был заменён из-за повреждения. Характер травмы пока неизвестен. Окончательный счёт встречи установил Виссам Бен-Йеддер, реализовав 11-метровый удар.

После девяти матчей французской Лиги 1 «Монако» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков. «Бордо» с семью очками идёт 16-м.

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Александр Головин получил травму и был заменён на 57-й минуте матча с «Бордо»
Франция - Лига 1. 9-й тур
03 октября 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 0
Бордо
Бордо
1:0 Тчуамени – 35'   2:0 Головин – 48'   3:0 Бен-Йеддер – 64' (пен)
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