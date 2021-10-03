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«Зенит» потерпел первое поражение в розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022

«Зенит» потерпел первое поражение в розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022
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«Зенит» уступил «Сочи» (1:2) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги и потерпел первое поражение в текущем розыгрыше соревнований. Таким образом, единственной командой РПЛ, которая пока не проигрывает в сезоне-2021/2022, является московский «Локомотив». Сегодня, 3 октября, железнодорожники встречаются с «Ростовом».

«Зенит» принимал «Сочи» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился волевой победой «Сочи» со счётом 2:1.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (18) идёт на третьем месте. Действующим чемпионом России является «Зенит».

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