«Зенит» потерпел первое поражение в розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022
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«Зенит» уступил «Сочи» (1:2) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги и потерпел первое поражение в текущем розыгрыше соревнований. Таким образом, единственной командой РПЛ, которая пока не проигрывает в сезоне-2021/2022, является московский «Локомотив». Сегодня, 3 октября, железнодорожники встречаются с «Ростовом».
«Зенит» принимал «Сочи» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился волевой победой «Сочи» со счётом 2:1.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (18) идёт на третьем месте. Действующим чемпионом России является «Зенит».
Новость по теме«Зенит» проиграл «Сочи» в домашнем матче Российской Премьер-Лиги
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