«Барселона» планирует продлить контракт с Гави на улучшенных условиях
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Каталонская «Барселона» хочет продлить действующее соглашение с 17-летним полузащитником Гави, сообщает Sport.es.
По сообщениям источника, руководство каталонцев планирует в ближайшее время обратиться к представителю игрока с предложением о новом контракте на улучшенных условиях. На игрока рассчитывает главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман.
Гави является воспитанником «Барселоны». Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до июня 2023 года. По нему игрок получает зарплату равную той, которую имел в резервной команде каталонцев.
Игрок дебютировал за главную команду «Барселоны» в этом сезоне. Во всех турнирах Гави принял участие в шести матчах и отдал одну результативную передачу.
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