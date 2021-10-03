«Зенит» впервые в истории проиграл «Сочи»

«Зенит» уступил «Сочи» (1:2) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги и потерпел первое поражение в истории этого соперничества. До этого момента команды пять раз сталкивались между собой: четыре раза в РПЛ и один раз в товарищеском матче. Во всех встречах сильнее оказывались футболисты клуба из Санкт-Петербурга.



«Зенит» принимал «Сочи» в 10-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился волевой победой «Сочи» со счётом 2:1.



Санкт-петербургский «Зенит» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (18) идёт на третьем месте. Действующим чемпионом России является «Зенит».