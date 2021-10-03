Дед Адамова: Арсен — первый чеченец в сборной России. Большая радость для всей республики

Хайдар Алханов, бывший вице-президент «Ахмата» и дедушка защитника «Урала» Арсена Адамова, прокомментировал новость о вызове внука в сборную России.

«Я очень обрадовался вызову своего внука в сборную страны. Эта новость стала неожиданностью для меня, поскольку он был только в расширенном списке. После игры «Уфа» — «Урал» я позвонил внуку и спросил, едет ли он домой. На что он ответил: «Нет, лечу в Москву. В сборную вызвали». Я ему отвечаю: «Что же ты, сволочь, молчишь, если такая новость!» Он первый чеченец, попавший в национальную сборную. Это большая радость для всей нашей республики.

Я надеюсь, что Арсен поможет сборной. У него очень крепкий и сильный характер. Несмотря на свой возраст, он спокойно и адекватно относится к подобным вещам. Думаю, его вызов связан не только с чередой травм игроков сборной. Просто он проявил себя. Да и тренерский штаб просматривал не одну игру с его участием.



Арсен — универсальный игрок, а это огромное преимущество не только для «Урала», но и для сборной. Тренерский штаб понимает, что футболист может сыграть на трех позициях. К тому же, Арсену всего 21 год — он перспективный игрок и будущая замена ушедшему Фернандесу. От себя лично выражаю огромную благодарность тренерскому штабу сборной России, руководству «Урала» и академии «Рамзан», — цитирует Алханова Sport24.