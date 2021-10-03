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«Эспаньол» — «Реал»: Бензема сократил отставание «сливочных»

«Эспаньол» — «Реал»: Бензема сократил отставание «сливочных»
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Сегодня, 3 октября, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне проходит матч 8-го тура испанской Примеры «Эспаньол» — «Реал».

Счёт матча был открыт в первом тайме. На 17-й минуте встречи отличился нападающий хозяев Рауль де Томас, ему ассистировал Адриан Эмбарба. На 60-й минуте матча с передачи Кейди Баре гол забил полузащитник «Эспаньола» Алейш Видаль.

На 71-й минуте встречи Карим Бензема нанёс результативный удар и сократил отставание «Реала» в счёте. Французу ассистировал Лука Йович.

Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогают ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Даниэль Пасториса Иглесиас.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — «Реал».

После семи сыгранных туров в испанской Примере «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Эспаньол» за семь матчей набрал шесть очков и находится на 16-м месте в таблице чемпионата Испании.

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