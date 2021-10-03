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«Вильярреал» — «Бетис»: составы команд на матч Примеры, Иосифов – в запасе

«Вильярреал» — «Бетис»: составы команд на матч Примеры, Иосифов – в запасе
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Стали известны стартовые составы «Вильярреала» и «Бетиса» на матч 8-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Торрес, Манди, Фойт, Капу, Коклен, Парехо, Тригерос, Пино, Груневелд.

Запасные: Асенхо, Морено, Гаспар, Гомес, Иборра, Иосифов, Педраса, Пенья, Хакксон.

«Бетис»: Силва, Х. Гонсалес, Песселья, Э. Гонсалес, Бельерин, Родригес, Карвалью, Хуанми, Фекир, Руибаль, Жозе.

Запасные: Браво, Бартра, Монтойя, Морено, Акуоку, Камараса, Гуардадо, Лайнес, Родри, Хоакин, Иглесиас, Тельо.

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный арбитр – Антонио Монтер Соланс.

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