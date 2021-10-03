Мадридский «Реал» уступил на выезде «Эспаньолу»

Сегодня, 3 октября, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 8-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Реал». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 17-й минуте встречи отличился нападающий хозяев Рауль де Томас, ему ассистировал Адриан Эмбарба.
Рауль де Томас открывает счёт матча:
На 60-й минуте матча с передачи Кейди Баре гол забил полузащитник «Эспаньола» Алейш Видаль.
Видаль удваивает преимущество «Эспаньола»:
На 71-й минуте встречи Карим Бензема нанёс результативный удар и сократил отставание «Реала» в счёте. Французу ассистировал Лука Йович.
Бензема забил гол в ворота «Эспаньола»:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Гуильермо Куадра Фернандес. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери — Даниэль Пасториса Иглесиас.
- 3 октября 2021
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