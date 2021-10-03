«Матч ТВ» не показывает встречу «Локомотив» — «Ростов», она была в программе передач

Телеканал «Матч ТВ» не показывает трансляцию матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов». Вместо матча РПЛ, который фигурирует в телепрограмме канала, в настоящее время транслируются соревнования по настольному теннису. Причина отсутствия трансляции не сообщается.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему будут ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).



Московский «Локомотив» набрал 17 очков в 9 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) идёт на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 9 встречах.