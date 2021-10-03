«Локомотив» — «Ростов»: Марадишвили вывел хозяев вперёд

В эти минуты в Москве на стадионе «РЖД Арена» проходит матч 10-го тура РПЛ. «Локомотив» принимает «Ростов».
Уже на 11-й минуте хозяева вышли вперёд, после передачи Гирано Керка счёт открыл Константин Марадишвили, отправивший мяч в сетку ворот соперника.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
Московский «Локомотив» набрал 17 очков в 9 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) идёт на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 9 встречах.
- 3 октября 2021
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