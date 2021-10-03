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Начало матча «Спартака» и «Ахмата» задержалось из-за живого существа на поле

Начало матча «Спартака» и «Ахмата» задержалось из-за живого существа на поле
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Начало матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Ахматом» задержалось из-за живого существа, оказавшегося на газоне. Судья на протяжении нескольких минут не мог дать стартовый свисток. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго взял существо в руки и вынес за пределы поля.

Сегодня, 3 октября, проходит матч «Ахмат» — «Спартак». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».

Московский «Спартак» набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.

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