Сергей Семак прокомментировал первое поражение «Зенита» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2).



«Что касается игры, то в меньшинстве играли нормально — до курьёзного мяча, который сами себе привезли. После этого игра пошла на встречных курсах. Хотели выиграть. Игра была открытая, могли и забить, и пропустить. Переломным моментом стал мяч, пропущенный из-за наших ошибок.



Сложный матч был для нас. Начали не совсем уверенно, позволили сопернику провести две или три опасных контратаки. Впоследствии играли нормально, даже в меньшинстве смогли забить. Решающий для нас переломный момент — когда сами себе организовали гол. После этого приходилось рисковать, старались атаковать, у соперника появлялись свободные зоны, поэтому моменты были и там, и там. К сожалению, пропустили ещё и второй, а сами не смогли забить. Поражения случаются у всех, ничего хорошего для нас в этом нет. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака «Матч ТВ».