Червиченко: всегда говорил: «Сочи» – не фарм «Зенита». Но и теперь не факт, что поймут

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Сочи» над «Зенитом» (2:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Результат неожиданный. «Зенит» должен был обыгрывать «Сочи», по ходу матча это было понятно. Велика значимость красной карточки и отсутствия одного игрока. К этому у меня нет вопросов, но мне непонятно, почему не был засчитан гол. Нарушение произошло уже после того, как мяч прокатился мимо Джанаева. Судья одну часть правил трактовал верно, а другую — несколько фривольно. По-моему, защищать мяч и показать красную было бы логично.
Никакой Сочи не фарм-клуб, а матчи с «Зенитом» не договорняки. Я об этом всегда говорил. Я слабо представляю, как руководитель «Зенита» может давать такие указания руководителю «Сочи». Это всё глупости. Людям хочется какой-то конспирологии и не хватает мозгов, чтобы подумать. Но и теперь не факт, что люди поймут», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 3 октября 2021
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