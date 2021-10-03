Санту прокомментировал победу в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой».



«Хорошо, хорошо, хорошо. Нам нужна была победа, но победа заслуженная. Мы провели хороший матч против сложного соперника. Это важно для нас, игроков и болельщиков. Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч, и во многом прослеживались позитивные моменты.



Ребята хорошо справились. «Астон Вилла» — очень прессингующая хорошая команда, поэтому нужно было рисковать. Наша передняя тройка всегда была в центре, они хорошо себя проявили.



Первый гол очень хорош, отличное движение при владении мячом и прекрасное завершение. Все игроки хорошо поработали, у нас талантливые игроки, и когда они уверены в себе, их невозможно остановить.



Мы понимаем, что пережили трудный момент. Когда игроки объединяются, они могут добиться очень хороших результатов. Мы должны найти баланс между оборонительной и атакующей частью игры. Мы сосредоточены на этом, что ещё мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию?» — цитирует Санту BBC.



Матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» завершился победой «шпор» со счётом 2:1.



После семи туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» располагается на 8-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе. «Астон Вилла» (10) – на 10-м месте.