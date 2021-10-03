Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Спартак»: Соболев открыл счёт

«Ахмат» — «Спартак»: Соболев открыл счёт
Комментарии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0, идёт 42-я минута). Форвард убежал один на один с вратарём соперника и уверенно воспользовался своим шансом.

Сегодня, 3 октября, проходит матч «Ахмат» — «Спартак». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».

Московский «Спартак» набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.

Новость по теме
Начало матча «Спартака» и «Ахмата» задержалось из-за живого существа на поле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021