«Ахмат» — «Спартак»: Соболев открыл счёт

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0, идёт 42-я минута). Форвард убежал один на один с вратарём соперника и уверенно воспользовался своим шансом.



Сегодня, 3 октября, проходит матч «Ахмат» — «Спартак». Встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 принимает стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».



Московский «Спартак» набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ахмат» (12) идёт на 11-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 23 очка в 10 встречах.