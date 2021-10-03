Видео голов «Сочи» в матче с «Зенитом»

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Питерцы в матче 10-го тура РПЛ уступили на своём поле «Сочи» со счётом 1:2.
Ещё с конца первого тайма хозяева играли в меньшинстве. На 42-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку. Форвард грубо сфолил против игрока соперника и был удалён с поля.
На 45-й минуте нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт. Но затем колумбийский форвард «Сочи» Матео Касьерра сравнял счёт, а через четыре минуты защитник Сергей Терехов вывел гостей вперёд.
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«Зенит» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (18) занимает 3-е место. Действующим чемпионом России является «Зенит».
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