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Видео голов «Сочи» в матче с «Зенитом»

Видео голов «Сочи» в матче с «Зенитом»
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«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне. Питерцы в матче 10-го тура РПЛ уступили на своём поле «Сочи» со счётом 1:2.

Ещё с конца первого тайма хозяева играли в меньшинстве. На 42-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун получил прямую красную карточку. Форвард грубо сфолил против игрока соперника и был удалён с поля.

На 45-й минуте нападающий «Зенита» Артём Дзюба открыл счёт. Но затем колумбийский форвард «Сочи» Матео Касьерра сравнял счёт, а через четыре минуты защитник Сергей Терехов вывел гостей вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (18) занимает 3-е место. Действующим чемпионом России является «Зенит».

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