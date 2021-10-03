Федотов – об удалении Азмуна: нет сомнения по поводу цвета этой карточки

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал удаление нападающего соперника Сердара Азмуна в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).



«На мой взгляд — чистая красная карточка. Судья сразу дал желтую. Потом пошел смотреть эпизод. Сердар не имел злого умысла, но попал нашему голкиперу открытыми шипами в бок. Думаю ни у кого нет сомнения по поводу цвета этой карточки.



Хочу поздравить команду с победой. Есть порох в пороховницах, было два неудачных матча, суть в том что успели собраться, проявили и мастерство, и выдержку и хладнокровие, хотя было не просто на поле «Зенита», чемпиона трёх последних лет. «Зенит» имел подходы, они, но это было не настолько остро. Имели шансы открыть счёт. Но когда расслабились, получили атаку и гол. Во втором тайме воспользовались численными преимуществом, забили два быстрых мяча. Но надо отдать должное «Зениту», они до конца нагнетали и были близки к тому, чтобы сравнять счет. Штанга Дзюбы — ключевой момент. Вскоре мы сравняли счёт», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

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