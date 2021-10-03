«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в центральном матче 7-го тура АПЛ

Сегодня, 3 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Команды не смогли выявить победителя — 2:2.
Счёт был открыт во втором тайме. На 59-й минуте встречи отличился Садио Мане, ему ассистировал Мохамед Салах. Через десять минут Фил Фоден с передачи Габриэла Жезуса сравнял счёт матча.
Гол Мане в ворота «Манчестер Сити»:
На 76-й минуте встречи Салах вывел красных вперёд. Однако уже через пять минут Кевин Де Брёйне с передачи Кайла Уолкера сравнял счёт в матче.
Салах забивает шикарный гол и выводит «Ливерпуль» вперёд:
Де Брёйне сравнивает счёт в матче с «Ливерпулем»:
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Майк Дин.
В восьмом туре «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Уотфордом», а «Манчестер Сити» примет дома «Бёрнли». Обе встречи состоятся 16 октября.
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