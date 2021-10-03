Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти прокомментировал поражение в матче с «Эспаньолом»

Анчелотти прокомментировал поражение в матче с «Эспаньолом»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в матче 8-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».

«Мы играли плохо, что тут скажешь. Мы начали игру с планом, но нам не удалось сохранить спокойствие и воплощать его в жизнь.

После гола было много неразберихи. Это была худшая игра. Сейчас у нас перерыв, и мы должны подумать и посмотреть, как и почему изменилось отношение команды за одну неделю.

Мы заслужили поражение. Мы поздно реагировали. Переживаем, потому что не привыкли проигрывать два матча подряд», — цитирует Анчелотти Marca.

Матч «Эспаньол» — «Реал» завершился победой хозяев со счётом 2:1. За «Эспаньол» отличились де Томас и Видаль, гол «сливочных» в матче забил Бензема.

После восьми туров в испанской Примере «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Эспаньол» (9) – на 12-м месте в таблице.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021