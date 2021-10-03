Анчелотти прокомментировал поражение в матче с «Эспаньолом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в матче 8-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом».



«Мы играли плохо, что тут скажешь. Мы начали игру с планом, но нам не удалось сохранить спокойствие и воплощать его в жизнь.



После гола было много неразберихи. Это была худшая игра. Сейчас у нас перерыв, и мы должны подумать и посмотреть, как и почему изменилось отношение команды за одну неделю.



Мы заслужили поражение. Мы поздно реагировали. Переживаем, потому что не привыкли проигрывать два матча подряд», — цитирует Анчелотти Marca.



Матч «Эспаньол» — «Реал» завершился победой хозяев со счётом 2:1. За «Эспаньол» отличились де Томас и Видаль, гол «сливочных» в матче забил Бензема.



После восьми туров в испанской Примере «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 17 очками в активе. «Эспаньол» (9) – на 12-м месте в таблице.