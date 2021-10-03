Гвардиола прокомментировал ничью в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



«Вот это игра! Именно по этой причине в последние годы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» находятся там, где мы сейчас, потому что мы стараемся играть именно так. К сожалению, мы не смогли выиграть — но мы и не проиграли.



Вот почему Премьер-лига – лучшая. Это было здорово, действительно здорово.



Это то, что есть. Результат есть результат, и мы не можем его изменить. Я знаю, как трудно играть против этих игроков и этого тренера. Каждый раз это невероятный вызов для нас. То, как мы играли на «Стэмфорд Бридж» в Париже и сегодня показывает, что мы — отличная команда.



Когда мы проигрываем так, как играли в Париже против «Пари Сен-Жермен», и так сегодня играем вничью — это хорошо. Я молюсь, чтобы мы продолжали также, и чтобы игроки вернулись из своих сборных здоровыми», — цитирует Гвардиолу BBC.



Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за «горожан» отличились Фоден и Де Брёйне.



После семи туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Манчестер Сити» находится на 3-м месте, у них 14 очков.

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