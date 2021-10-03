Глава РЖД: продолжает ли «Локомотив» доверять Николичу? Это вопросы клуба

Глава РЖД Олег Белозёров прокомментировал проигрыш «Локомотива» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).



«Продолжает ли «Локомотив» доверять Николичу? Это вопросы клуба», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 10-го тура РПЛ. «Локомотив» принимал «Ростов». Встреча команд закончилась победой гостей со счётом 2:1.



Уже на 11-й минуте хозяева вышли вперёд, после передачи Гирано Керка счёт открыл Константин Марадишвили, отправивший мяч в сетку ворот соперника. А на 31-й минуте гости сравняли счёт. Наир Тикнизян после углового неудачно вынес мяч и попал в Керка. В итоге мяч от легионера «Локомотива» влетел в собственные ворота. Во втором тайме острее был «Ростов». И на 87-й минуте Дмитрий Полоз забил победный мяч.



Московский «Локомотив» набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» набрал девять очков. Команда занимает 13-е место.

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