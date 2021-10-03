В РПЛ отреагировали на информацию об избиении фанатов «Спартака» на стадионе в Грозном

Пресс-служба РПЛ прокомментировала информацию, согласно которой болельщиков «Спартака» избили в Грозном во время матча 10-го тура РПЛ с «Ахматом». Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники полка Р. Кадырова бьют дубинками двух болельщиков московского клуба.

«РПЛ изучает обстоятельства инцидента в Грозном и ждёт рапорт делегата», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

Матч команд завершился победой «Спартака» со счётом 1:0. Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счёт в матче на 41-й минуте. Форвард убежал один на один с вратарём соперника и уверенно воспользовался своим шансом. Результативную передачу на Соболева оформил защитник Руслан Литвинов. А на 68-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев не смог реализовать пенальти.