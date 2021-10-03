Марко Николич прокомментировал первое поражение «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение железнодорожников в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).
«Потерпели заслуженное поражение: не пользовались своими моментами, не правильно принимали решения, много нервничали. Были хорошие отрезки, но последние 15 минут «Локомотив» совсем потерял контроль игры, упало качество игры. У нас есть много проблем, много травмированных.
Замена Живоглядова — моё решение. Мурило травмирован уже 45 дней, это касается и Зе Луиша, Миранчука и других травмированных. Пабло последние две игры играл тоже не в самом хорошем состоянии.
Очень странный тур РПЛ, ни один из лидеров не обыграл соперника. У нас была отличная возможность выйти вперёд, но у нас много травмированных, игроки сильно нагружены», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 3 октября 2021
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