«Фиорентина» уступила «Наполи», Кокорин вышел на поле в концовке

Во Флоренции завершился матч 7-го тура Серии А. На стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» принимала «Наполи». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
На 28-й минуте хозяева открыли счёт, отличился Лукас Куарта. Но уже в концовке первого тайма Ирвин Лосано восстановил равновесие в счёте. А на 50-й минуте Амир Ррахмани забил победный мяч.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 77-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.
«Наполи» одержал седьмую победу в семи матчах. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу, опережая «Милан» на четыре очка. «Фиорентина» находится на 5-м месте, набрав 12 очков.
В следующем туре «Фиорентина» сыграет в гостях с «Венецией», а «Наполи» будет принимать «Торино».
- 3 октября 2021
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